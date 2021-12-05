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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1347 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1347 новых случаев и 19 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки скончались по одному человеку из возрастных групп 40–49, 50–59 и 90–99 лет, трое 60–69 лет, шестеро 80–89 и семеро из группы 70–79 лет.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 479 839, скончались 6847 человек.

За последние 7 дней показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1703. Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 867,8 случаев. Доля положительных тестов составляет 10,8%.

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В изоляции на данный момент находятся 36 962 жителей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 548 человек, второй - 449, третьей 3479.

В больницах сейчас проходят лечение 1274 пациента с COVID-19.

За минувшие сутки в стране выполнено 6967 молекулярных (ПЦР) и 1178 антигенных тестов на коронавирус.

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