Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки скончались по одному человеку из возрастных групп 40–49, 50–59 и 90–99 лет, трое 60–69 лет, шестеро 80–89 и семеро из группы 70–79 лет.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 479 839, скончались 6847 человек.
За последние 7 дней показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1703. Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 867,8 случаев. Доля положительных тестов составляет 10,8%.
В изоляции на данный момент находятся 36 962 жителей.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 548 человек, второй - 449, третьей 3479.
В больницах сейчас проходят лечение 1274 пациента с COVID-19.
За минувшие сутки в стране выполнено 6967 молекулярных (ПЦР) и 1178 антигенных тестов на коронавирус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва живет, как Швеция в 90-ые: почему произошел кризис хорошей жизни? (116)
Не так давно экономист Нериюс Мачюлис сказал: "Я...
Иммунолог рассказал, как действуют лекарства от COVID-19: они предназначены не для всех (32)
Британское по регулированию лекарственных средств и...
Депутаты поднимают вопрос повышения зарплат: скоро за такие деньги в парламенте никто не захочет работать (28)
Несмотря на то, что большая часть жителей Литвы...
Пожар раскрыл и тайну каунасской елки оценили нанесенный ущерб (25)
В субботу утром на Ратушной площади собирались...
Коронавирус в Литве: 1347 новых случаев и 19 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1347 новых...