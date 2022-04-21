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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1343 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 7 человек, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1343 новых случая и 7 смертей
© Vidmantas Balkūnas

За сутки впервые коронавирусом заболело 1149 человек, во второй раз - 190 человек, в третий - четыре человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 678 человек, из них 41 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 532,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 19,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

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В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привито 69,8% жителей.

Двое умерших от COVID-19 были старше 60 лет, остальные - старше 80. Четверо умерших были полностью привиты.

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