Коронавирус в Литве: 1343 новых случая и 7 смертей

За сутки впервые коронавирусом заболело 1149 человек, во второй раз - 190 человек, в третий - четыре человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 678 человек, из них 41 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 532,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 19,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привито 69,8% жителей.

Двое умерших от COVID-19 были старше 60 лет, остальные - старше 80. Четверо умерших были полностью привиты.