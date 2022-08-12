aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 1318 новых случаев заражения COVID-19, смертей не зафиксировано, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1318 новых случаев и ни одной смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 954 человека, повторно - 349, в третий раз - 15.

По последним данным, в больницах проходят лечение 142 пациента, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 595,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 53,4%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве меняется порядок диагностирования коронавируса: получить запись болезни в системе e.sveikata будет проще

Для диагностирования COVID-19 будут действительны и...

TOP новостей

На литовском взморье свободных мест на выходные почти не осталось: цены поражают

В Литве установилась хорошая погода, кроме того, ждут...

На покупку автоаптечек нового образца у водителей осталось несколько месяцев

С 1 января 2023 г. вступает в силу новое требование к...

Сентябрь не за горами, цены на школьные принадлежности бьют рекорды

В этом году расходы на покупку необходимых школьнику...

Мэр Вильнюса о сносе "Дома Москвы": слово за Строительной инспекцией, Имущественным банком и правительством

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отреагировал на...

Stumbras Vilkaviškio rajone Stumbras Vilkaviškio rajone

В Вилкавишкском районе в поле рядом с коровами пасся зубр

Витаутас решил съездить и посмотреть на пасущихся в...