Коронавирус в Литве: 1318 новых случаев и ни одной смерти

Впервые заразились 954 человека, повторно - 349, в третий раз - 15.
По последним данным, в больницах проходят лечение 142 пациента, из них 9 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 595,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 53,4%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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