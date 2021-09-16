Коронавирус в Литве: 1300 новых случаев, 8 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1300 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
3 из 8 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
3608 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 9328 человек.
В больницу за сутки положили 97 человек.
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