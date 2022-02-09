Коронавирус в Литве: 13 149 новых случаев и 15 смертей

4 из 15 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

Из установленных за минувшие сутки случаев 11 256 случаев были первичными заражениями, 1884 – вторичными и 9 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1614 человек, из них 101 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 24,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5277 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48,7%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 776,7 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 тыс. человек.