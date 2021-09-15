13 из 16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

4311 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 9488 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 863 человека, 80 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на шесть.