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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1298 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

13 из 16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

4311 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 9488 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 863 человека, 80 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на шесть.

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