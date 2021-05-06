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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1293 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 539 молекулярных тестов (ПЦР) и 9090 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 574,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,6%.

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