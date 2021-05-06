За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 539 молекулярных тестов (ПЦР) и 9090 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 574,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,6%.