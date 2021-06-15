Коронавирус в Литве: 129 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки было проведено 7 тыс. 937 молекулярных (ПЦР) и 7 тыс. 250 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 113 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,2%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 942 случая COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4348 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8806 смерти.
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