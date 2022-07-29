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За минувшие сутки в Литве был выявлено 1279 новых случаев заражения COVID-19, от коронавируса скончался один человек, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Vakcina nuo koronaviruso
Vakcina nuo koronaviruso
© Reuters / Scanpix

Впервые заразилось 936 человек, повторно - 326, в третий раз - 13 человек.

По последним данным, в больницах проходят лечение 126 пациентов, из них четыре- в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 478,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней также выросла до 51,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

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