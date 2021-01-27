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За минувшие сутки в Литве подтверждены 1278 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 24 человека
© Organizacijos nuotr.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1533 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включен еще четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 179 212 случаев COVID-19, 123 562 человека выздоровели, 50 863 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончалось 2716 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2044 человек, привитых второй дозой было 624.

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Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 60 тыс. 352 человек, двумя дозами – 9666 человек.

За минувшие сутки взята 10 181 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 890 518.

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