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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 14 человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 629 молекулярных тестов (ПЦР) и 7015 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

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