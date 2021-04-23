Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 14 человек

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 629 молекулярных тестов (ПЦР) и 7015 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.