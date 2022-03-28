Коронавирус в Литве: 1276 новых случаев и 10 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 1071 случай были первичным заражениями, 200 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 1271 человек - почти столько же, сколько сутками ранее, из них 52 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1856,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 40,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Среди скончавшихся за прошедшие сутки - один человек из возрастной группы 30-39 лет, он не был привит. Остальные были старше 70 лет, полностью привитыми были трое из них.