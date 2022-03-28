Коронавирус в Литве: 1276 новых случаев и 10 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 1071 случай были первичным заражениями, 200 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 1271 человек - почти столько же, сколько сутками ранее, из них 52 – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1856,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 40,1%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.
Среди скончавшихся за прошедшие сутки - один человек из возрастной группы 30-39 лет, он не был привит. Остальные были старше 70 лет, полностью привитыми были трое из них.
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