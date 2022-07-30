Коронавирус в Литве: 1274 новых случая, скончался один человек

Впервые заразилось 917 человек, повторно - 347, в третий раз - 10 человек.

Всего за время пандемии эта болезнь унесла жизни 9209 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек вырос и составил 492,4 случая. В среднем за последние 7 дней ежедневно фиксировали по 1075 новых случаев.

Всего за время пандемии коронавирусом в Литве переболели 1 183 300 человек.