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За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1274 новых случая COVID-19 и 32 человека умерли.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 2581 человек.

Кроме того, в общую статистику смертей включены 8 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 173 819 случаев COVID-19, 113 364 выздоровели, 56 599 – еще болеют.

От коронавируса в Литве скончались 2554 человека.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 358 человек, двумя дозами – 8262 человека.

За минувшие сутки было взято 10 106 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 840 329.

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