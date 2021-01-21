За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 2581 человек.

Кроме того, в общую статистику смертей включены 8 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 173 819 случаев COVID-19, 113 364 выздоровели, 56 599 – еще болеют.

От коронавируса в Литве скончались 2554 человека.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 358 человек, двумя дозами – 8262 человека.

За минувшие сутки было взято 10 106 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 840 329.