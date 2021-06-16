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За минувшие сутки в Литве подтверждено 126 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 3 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 126 новых случаев, скончались 3 человека
© DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки было проведено 9185 молекулярных (ПЦР) и 4693 антигенных тестов на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 102,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 278 072 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4352 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8822 смерти.

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