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За минувшие сутки в Литве выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 126 новых случаев и 4 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 105 человек, повторно - 19, в третий раз - 2.

По последним данным, в больницах проходят лечение 142 пациента, из них девять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 606 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 54,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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