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За минувшие сутки в Литве был выявлен 1251 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1251 новый случай и 13 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

726 человек были привиты первой дозой вакцины. Всего за сутки привились 1296 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 072 человека, из них 122 - в реанимации. По сравнению с предыдущим днем, ​​в больницах находится на 63 человека больше.

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