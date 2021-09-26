Коронавирус в Литве: 1251 новый случай и 13 смертей

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

726 человек были привиты первой дозой вакцины. Всего за сутки привились 1296 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 072 человека, из них 122 - в реанимации. По сравнению с предыдущим днем, ​​в больницах находится на 63 человека больше.