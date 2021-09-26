Коронавирус в Литве: 1251 новый случай и 13 смертей

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За минувшие сутки в Литве был выявлен 1251 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.
726 человек были привиты первой дозой вакцины. Всего за сутки привились 1296 человек.
В настоящее время в больницах проходят лечение 1 072 человека, из них 122 - в реанимации. По сравнению с предыдущим днем, в больницах находится на 63 человека больше.
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