aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 1248 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1248 новых случаев, скончался один человек
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 953 человека, повторно - 278, в третий раз - 17.

В больницах проходят лечение 163 пациента с COVID-19, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 600 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 39,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: с безумцем разговора нет - Путин может и должен проиграть

Президент России Владимир Путин не только может, но и...

После принятого парламентом решения предлагается каждый день проверять депутатов на трезвость

Правление парламента Литвы разрешило продажу в...

Объявленный в России "иностранным агентом" Галкин приезжает в Литву

Пародист и юморист Максим Галкин приезжает в Литву ....

Эфир Delfi: Лукашенко, Путин и мобилизация, Литва и белорусы - визовый вопрос

В студии Delfi - старший аналитик BISS Вадим Можейко....

У синоптиков хорошие новости: дожди уйдут, будет по-осеннему тепло

В четверг днем погоду в Литве обусловит зона низкого...