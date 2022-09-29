Коронавирус в Литве: 1248 новых случаев, скончался один человек

Впервые заразились 953 человека, повторно - 278, в третий раз - 17.

В больницах проходят лечение 163 пациента с COVID-19, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 600 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 39,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.