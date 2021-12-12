Коронавирус в Литве: 1238 новых случаев и 15 смертей

Среди умерших 11 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 455 человек, полную схему вакцинации завершили 4429 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1313 пациентов с COVID-19, 125 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 6,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 829,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней тоже снизилась и составила 10,9%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 491 тыс. человек, скончалось - более 7 тыс. человек.
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