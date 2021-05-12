За минувшие сутки было проведено 16 126 молекулярных тестов (ПЦР) и 7774 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 590,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 261 128 случая COVID-19.
Статистически выздоровели и живы в настоящее время 235 265 человека, декларированы 188 382 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 667 человек, декларированное число больных составляет 63 550.
Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.
По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.
От коронавируса в Литве скончались 4059 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8198 смертей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Больше половины жителей Литвы покупают недвижимость за свои сбережения (29)
В Литве на рынке недвижимости наблюдается необычная...
Шяуляй - Минск: по пути с переводчиком из Литвы в Беларусь, где пригодился и литовский (9)
Новым попутчиком Delfi стал уроженец Шяуляй – Евгений...
Коронавирус в Литве: 1230 новых случаев, скончались 3 человека (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1230 новых...
Вердикт Минздрава Литвы: центры вакцинации могут решать вопрос срока ревакцинации вакциной AstraZeneca (5)
Центры вакцинации в Литве могут решать вопрос сроков...
С четверга погода в Литве резко изменится (3)
В среду в Литве еще ожидается теплая и сухая погода. Над...