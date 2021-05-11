Коронавирус в Литве: 1226 новых случаев, скончались 5 человек

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 37 молекулярных тестов (ПЦР) и 11 тыс. 17 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 602,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,7%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 259 тыс. 862 случая COVID-19.
Статистически выздоровели и живы в настоящее время 234 тыс. 223 человека, декларированы 187 тыс. 575 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 468 человек, декларированное число больных составляет 63 тыс. 116.
Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.
По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.
От коронавируса в Литве скончались 4053 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8184 смерти.
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