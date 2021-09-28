Коронавирус в Литве: 1225 новых случаев и 11 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1225 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
2856 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 7187 прививок.
В больницах на настоящий момент проходят лечение 1162 человека, 121 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больницах на 48 человек больше.
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