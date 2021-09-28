Коронавирус в Литве: 1225 новых случаев и 11 смертей

9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

2856 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 7187 прививок.

В больницах на настоящий момент проходят лечение 1162 человека, 121 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больницах на 48 человек больше.