aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1222 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1222 новых случая и 19 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 808 человек, полную схему вакцинации завершили 4442 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1365 пациента с COVID-19, 123 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 882,1 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов - 10,2%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Новый вариант коронавируса "омикрон" вызывает серьезные опасения в Европе и у ВОЗ (13)

В Европе выражают обеспокоенность тем, как может...

Специалист рассказал, чего не следует делать перед вакцинацией от коронавируса: это уменьшит побочные эффекты

Получив бустерную дозу вакцины против коронавируса,...

Представитель пенсионеров: посмотрите, что происходит - люди уже злятся, очень злятся (155)

Положение пенсионеров сложное, и пенсии, которую они...

TOP новостей

Ignas Popa

Специалист рассказал, чего не следует делать перед вакцинацией от коронавируса: это уменьшит побочные эффекты

Получив бустерную дозу вакцины против коронавируса,...

Коронавирус в Литве: 1222 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1222 новых случая...

В Вильнюсе зажгли огни на главной рождественской елке (41)

В Вильнюсе на Кафедральной площади зажгли огни на...

В Каунасе зажглась рождественская елка - другим городам будет непросто ее превзойти (1)

Сердце Старого города Каунаса - Ратушная площадь -...

Не прячьте ваши денежки… (36)

"…Несите ваши денежки - иначе быть беде", - пели Кот...