Коронавирус в Литве: 1222 новых случая и 19 смертей

Среди умерших 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 808 человек, полную схему вакцинации завершили 4442 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1365 пациента с COVID-19, 123 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 882,1 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов - 10,2%.