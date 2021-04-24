Коронавирус в Литве: 1212 новых случаев, скончались 6 человек

За минувшие сутки было проведено 10 449 молекулярных тестов (ПЦР) и 6971 антигенный тест на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 542,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 240 522 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 217 799 человек, декларированы 173 064 выздоровевших.

Статистически в настоящее время больны 14 132 человек, декларированное число больных составляет 58 847. Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончался 3841 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7770 смертей.