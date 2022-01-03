Коронавирус в Литве: 1208 новых случаев и 17 смертей

14 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 4 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 118 человек.

В больницах лечение от COVID-19 проходят 1059 человек, 108 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 755,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 14,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерли - 7,4 тыс. человек.