Коронавирус в Литве: 1208 новых случаев и 17 смертей

14 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 4 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 118 человек.
В больницах лечение от COVID-19 проходят 1059 человек, 108 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 755,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 14,4%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерли - 7,4 тыс. человек.
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