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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1208 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1208 новых случаев и 17 смертей
© Vidmantas Balkūnas

14 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 4 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 118 человек.

В больницах лечение от COVID-19 проходят 1059 человек, 108 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 755,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 14,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерли - 7,4 тыс. человек.

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