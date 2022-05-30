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За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончался один человек, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 12 новых случаев и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

В больницах на лечении от COVID-19 находится 78 человек, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 59,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней - 10,2%

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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