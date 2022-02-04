Коронавирус в Литве: 12 294 новых случая и 13 смертей

2 из 13 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1442 человека, из них 92 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 28,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 4693,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 44,4%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 727,2 тыс. человек, от этой болезни умерло более 7,9 тыс. человек.
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