Коронавирус в Литве: 12 278 новых случаев и 14 смертей

Это крупнейший показатель заражений с начала пандемии, рекорды заболеваемости фиксировались несколько дней подряд и на минувшей неделе.
12 из 14 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1377 человек, из них 82 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 29,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 4275,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 42,7%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 701,6 тыс. человек, от этой болезни умерло более 7,9 тыс. человек.
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