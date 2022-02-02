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За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 278 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 12 278 новых случаев и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Это крупнейший показатель заражений с начала пандемии, рекорды заболеваемости фиксировались несколько дней подряд и на минувшей неделе.

12 из 14 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1377 человек, из них 82 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 4275,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 42,7%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 701,6 тыс. человек, от этой болезни умерло более 7,9 тыс. человек.

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