Пять скончавшихся из 14 были полностью привиты от коронавируса.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1402 человека, из них 83 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 30 100 молекулярных (ПЦР) тестов и 2500 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 4468,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 43,2%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 714 200 человек, от этой болезни умерло более 7900 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый штамм грозит серьезными проблемами: будут новые рекорды заболеваемости (7)
Количество новых случаев болезни будет расти. Директор...
"Коридор" Илоны: побег ради детей в Литву, четыре часа в зимнем лесу у границы и мечта о возвращении История женского сопротивления: как самые хрупкие оказываются самыми сильными? (20)
Возмущение несправедливостью, протест, попытка...
"Delfi. Главное": жизнь без "паспорта" но с вирусом, а что о ценах думают поляки, и куда ведет новая партия в Литве? (1)
Правительство Литвы с 5 февраля остановило действие...
Некоторые литовские торговые сети снижают цены и призывают не тратить время на поездки в Польшу (46)
С 1 февраля в Польше действует нулевой НДС на продукты...
Коронавирус в Литве: 12 075 новых случаев, 14 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 075 новых...