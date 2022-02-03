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За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 075 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 12 075 новых случаев, 14 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Пять скончавшихся из 14 были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1402 человека, из них 83 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 30 100 молекулярных (ПЦР) тестов и 2500 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 4468,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 43,2%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 714 200 человек, от этой болезни умерло более 7900 человек.

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