Половина скончавшихся были не привиты или привиты частично.

4038 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 10 тыс. 569 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 910 человек, 89 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

Больницы и смертность

За сутки количество больных с COVID-19 в Литве увеличилось на 100 человек. За предыдущие сутки было госпитализировано – 97.

55 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Кислород дополнительно получают 768 человек.

В пик пандемии в январе количество пациентов с коронавирусом достигало 2.6 тыс., по этой причине пришлось сократить количество медицинских услуг, предоставляемых регулярно.

За сутки скончались по два человека старше 70 и старше 80 лет, также по одному человеку старше 30 и старше 90 лет.

Из скончавшихся полностью привитыми были люди старше 80-ти лет и один человек старше 70 лет. Оставшиеся были не привитыми или частично привитыми.

В целом в Литве от COVID-19 скончались 4763 человека, из них полностью привитыми были 72. Напрямую или косвенно с COVID-19 связываются 9531 смерть.

Вакцинация

По крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 1 млн. 716 тыс. 628 человек, полностью привиты – 1 млн. 590 тыс. 116 человек.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 61,4% человек, среди жителей старше 12 лет привито 70% населения.

В целом Литва получила более 4,55 млн доз вакцин, из них использованы 3,12 млн доз.

Эпидемиологическая ситуация

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 447,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 5,8%, по сравнению с предыдущими сутками последний показатель не изменился.

За минувшие сутки было сделано 13 тыс. 659 молекулярных теста (ПЦР) и 10 тыс. 142 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 313 тыс. 692 человека, из них всё еще больны 11 тыс. 50.