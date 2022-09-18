Коронавирус в Литве: 119 новых случаев и 2 смерти

Впервые заразились 96 человек, повторно - 23.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 520,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 46%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.
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