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За минувшие сутки в Литве выявлены 119 новых случаев заражения COVID-19, два человека скончались от коронавируса, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 119 новых случаев и 2 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 96 человек, повторно - 23.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 520,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 46%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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