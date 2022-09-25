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За минувшие сутки в Литве выявлены 119 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 119 новых случаев и 1 смерть
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего за время пандемии от коронавируса скончались 9316 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 625,4 случаев.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразился 1 244 080 человек.

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