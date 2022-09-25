Коронавирус в Литве: 119 новых случаев и 1 смерть

Всего за время пандемии от коронавируса скончались 9316 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 625,4 случаев.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразился 1 244 080 человек.