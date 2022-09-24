Коронавирус в Литве: 1177 новых случаев и 1 смерть

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За минувшие сутки в Литве выявлены 1177 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Повторно заболели 309 человек.
Всего за время пандемии от коронавируса скончались 9315 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 625,2 случаев.
Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразился 1 243 951 человек.
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