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За минувшие сутки в Литве выявлено 1174 новых случая заражения COVID-19, один человек скончался, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1174 новых случая и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 853 человека, повторно - 305, в третий раз - 15.

В больницах проходят лечение 155 пациентов с COVID-19, из них 10 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 568,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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