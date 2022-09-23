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За минувшие сутки в Литве выявлены 1173 новых случая заражения COVID-19, зафиксированы 3 смерти от коронавируса, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1173 новых случая и 3 смерти
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 892 человека, повторно - 274, в третий раз - 1.

В больницах проходят лечение 182 пациента с COVID-19, из них 10 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 617,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 43,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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