Коронавирус в Литве: 1173 новых случая и 3 смерти

Впервые заразились 892 человека, повторно - 274, в третий раз - 1.
В больницах проходят лечение 182 пациента с COVID-19, из них 10 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 617,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 43,3%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.
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