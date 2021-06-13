За минувшие сутки было проведено 11 003 молекулярных (ПЦР) и 6 044 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 126,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 746 случаев COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4339 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8788 смертей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Коронавирус в Литве: 117 новых случаев, скончались 3 человека (11)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 117 новых случаев...
Роженицу не сразу впустили в больницу, предложили рожать в карете скорой помощи (41)
Жительница Вильнюса Виолета и ее супруг Махмуд с...
Грибаускайте: за свободу и человечность надо бороться каждый день (291)
Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым,...
Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе (110)
С 8 июня протестующие – белорусы, выехавшие из страны –...