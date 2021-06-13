aA
За минувшие сутки в Литве подтверждено 117 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 3 человека, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 117 новых случаев, скончались 3 человека
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 11 003 молекулярных (ПЦР) и 6 044 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 126,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 746 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4339 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8788 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Прививка от Covid-19: какой перерыв допустим между уколами и можно ли мешать вакцины? (4)

По мере того как по всему миру продолжается массовая...

В Литве после пика вакцинации наблюдают резкое падение (35)

Темпы вакцинации от коронавируса в Литве...

TOP новостей

Коронавирус в Литве: 117 новых случаев, скончались 3 человека (11)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 117 новых случаев...

Роженицу не сразу впустили в больницу, предложили рожать в карете скорой помощи (41)

Жительница Вильнюса Виолета и ее супруг Махмуд с...

Ekonomika

Закон, мешающий Литве (15)

Среди жителей Литвы есть более 25 тысяч человек,...

Грибаускайте: за свободу и человечность надо бороться каждый день (291)

Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым,...

Sofija Sapega, Ramanas Pratasevičius

Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе (110)

С 8 июня протестующие – белорусы, выехавшие из страны –...