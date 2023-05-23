Коронавирус в Литве: 117 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 1 362 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 679 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 046. За сутки госпитализировано 7 пациентов, в больницах заняты 64 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 32,7. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 56.
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