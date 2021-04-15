Коронавирус в Литве: 1168 новых случаев, скончались 9 человек

За минувшие сутки было проведено 9957 молекулярных тестов (ПЦР) и 7406 антигенных тестов на COVID-19 на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 483,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 230 тыс. 462 случаев COVID-19.

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Статистически выздоровели и живы в настоящее время 208 тыс. 890 человек, декларированы 164 тыс. 880 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 13 тыс. 241 человек, декларированное число больных составляет 57 тыс. 251.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3730 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7561 смерть.