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За минувшие сутки в Литве выявлено 1166 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1166 новых случаев и одна смерть
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 852 человека, повторно - 303, в третий раз - 10, в четвертый - один человек.

В больницах проходят лечение 157 пациентов с COVID-19, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 580,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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