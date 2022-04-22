aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1154 новых случая и 5 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

За сутки впервые коронавирусом заболели 994 человека, во второй раз - 156 человек, в третий - четыре человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 631 человек - почти на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 40 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 514,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 19%.

Статьи по теме:
Ограничения сняты, но пандемия не ушла: профессор рассказал, кому рано отказываться от масок
Правительство Литвы с мая отменило экстремальную ситуацию из-за COVID-19

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Двое умерших от COVID-19 были старше 60 лет, остальные - старше 80 лет. Четверо умерших были полностью привиты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр здравоохранения: осенью снова, возможно, придется принять некоторые решения

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в среду...

TOP новостей

Atkovotas Hostomelis Atkovotas Hostomelis

В освобожденный Гостомель возвращаются жители: действия оккупантов запечатлены на видео

Попробуйте себе представить: в ваш дом врываются...

Вильнюс и Каунас сообщают об окончании отопительного сезона

Вильнюсский муниципалитет сообщает об окончании...

Karas Ukrainoje

Война в Украине. Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от Изюма

Война в Украине продолжается почти 2 месяца. Российские...

Kišiniovas Kišiniovas Kišiniovas

Самая бедная столица Европы: как в Литве 30 лет назад

Если вы думаете, что политики в Литве плохие, значит, вы...

Президент Литвы после встречи с главой МИД Германии: военная помощь Украине должна быть быстрой и эффективной

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с...