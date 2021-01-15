Коронавирус в Литве: 1149 новых случаев, умерли 26 человек

За минувшие сутки фиксировались также 1299 выздоровлений от COVID-19.
Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 4 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была зафиксирована ранье.
С начала пандемии в Литве зарегистрировано 165 тыс. 560 случаев COVID-19, 100 тыс. 495 лиц выздоровели, 61 тыс. 574 – продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2376 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 38 тыс. 26 человек.
За минувшие сутки было взято 9 тыс. 842 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 788 тыс. 755.
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