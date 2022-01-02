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За минувшие сутки в Литве был выявлен 1149 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1149 новых случаев и 16 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

По данным Департамента статистики, двое скончавшихся входили в группу 50-59 лет, 1 – 60-69 лет. По 5 человек скончались из возрастных групп 70–79 и 80–89 лет. Все они не были привиты от COVID-19.

В группе 90–99 лет скончались 3 человека, один из них был привит.

Всего за минувшие сутки от COVID-19 привились 6875 человек. Из них 714 - первой дозой, 1024 – второй. 5137 привились бустерной дозой вакцины от COVID-19.

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