Коронавирус в Литве: 1141 новый случай, скончались 2 человека

За минувшие сутки было проведено 12 838 молекулярных тестов (ПЦР) и 6877 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 570,2 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 264 724 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 239 702 человека, декларированы 192 489 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 735 человек, декларированное число больных составляет 62 948.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.