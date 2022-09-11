Коронавирус в Литве: 114 новых случаев, смертей не фиксировалось

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За минувшие сутки в Литве выявлены 114 новых случаев заражения COVID-19 (23 из них - повторные), смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
С начала пандемии от коронавируса скончались 9295 человек.
Департамент статистики сообщает, что в общей сложности коронавирусом в Литве переболели 1 226 614 человек.
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