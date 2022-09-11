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За минувшие сутки в Литве выявлены 114 новых случаев заражения COVID-19 (23 из них - повторные), смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 114 новых случаев, смертей не фиксировалось
© DELFI / Andrius Ufartas

С начала пандемии от коронавируса скончались 9295 человек.

Департамент статистики сообщает, что в общей сложности коронавирусом в Литве переболели 1 226 614 человек.

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