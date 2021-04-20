За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 260 молекулярных тестов (ПЦР) и 8873 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 5171,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 235 тыс. 383 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 213 тыс. 118 человек, декларированы 168 тыс. 794 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 13 тыс. 780 человек, декларированное число больных составляет 58 тыс. 104.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3785 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7672 смерти.