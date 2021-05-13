Коронавирус в Литве: 1136 новых случаев, скончались 7 человек

За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 749 молекулярных тестов (ПЦР) и 6 тыс. 83 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 583,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 262 тыс. 335 случаев COVID-19.
Статистически выздоровели и живы в настоящее время 236 тыс. 442 человека, декларированы 189 тыс. 419 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 667 человек, декларированное число больных составляет 63 тыс. 690.
Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.
По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.
От коронавируса в Литве скончались 4071 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8219 смертей.
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