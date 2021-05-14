Коронавирус в Литве: 1125 новых случаев, скончались 12 человек

За минувшие сутки было проведено 18 тыс. 713 молекулярных тестов (ПЦР) и 6 тыс. 467 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 576,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 263 тыс. 475 случаев COVID-19.
Статистически выздоровели и живы в настоящее время 237 тыс. 431 человек, декларированы 190 тыс. 349 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 784 человека, декларированное число больных составляет 63 тыс. 866.
Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.
По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.
От коронавируса в Литве скончались 4084 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8247 смертей.
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