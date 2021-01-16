За минувшие сутки фиксировались также 3475 выздоровлений от COVID-19.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 166 680 случаев COVID-19, 104 047 выздоровели, 59 048 – продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2414 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 45 475 человек.

За минувшие сутки было взято 9540 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 799 616.