За минувшие сутки фиксировались также 3475 выздоровлений от COVID-19.
С начала пандемии в Литве зарегистрировано 166 680 случаев COVID-19, 104 047 выздоровели, 59 048 – продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2414 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 45 475 человек.
За минувшие сутки было взято 9540 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 799 616.
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