Коронавирус в Литве: 1120 новых случаев, скончался один человек

Впервые заразился 891 человек, повторно - 221, в третий раз – 8.

В больницах проходят лечение 158 пациентов с COVID-19, из них 11 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 335,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 28,5%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.