Коронавирус в Литве: 1120 новых случаев, скончался один человек

Впервые заразился 891 человек, повторно - 221, в третий раз – 8.
В больницах проходят лечение 158 пациентов с COVID-19, из них 11 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 335,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 28,5%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.
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