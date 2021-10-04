Коронавирус в Литве: 1114 новых случаев и 20 смертей

17 умерших не были привиты или были привиты не полностью.

255 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было привито 428 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1303 человека, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 4,8 тыс молекулярных (ПЦР) и примерно столько же антигенных тестов на коронавирус.