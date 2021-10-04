Коронавирус в Литве: 1114 новых случаев и 20 смертей

17 умерших не были привиты или были привиты не полностью.
255 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было привито 428 человек.
В больницах сейчас проходит лечение 1303 человека, 121 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 4,8 тыс молекулярных (ПЦР) и примерно столько же антигенных тестов на коронавирус.
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